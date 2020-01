Un vasto incendio è divampato nel mercato coperto del rione San Paolo, in viale Lazio. Sul posto sono in azione sei squadre dei vigili del fuoco per arginare le fiamme ed evitare che l’intera struttura venga divorata. Non si conoscono ancora le cause del rogo (foto La Voce del San Paolo, Umberto Carli).

