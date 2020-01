Intorno alle 18 è divampato un incendio in un palazzo tra via Quintino Sella e via Putignani, a Bari: sul posto ci sono quattro mezzi dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia municipale. Non si conoscono ancora le cause del rogo.

Purtroppo, rispetto alle prime informazioni, c’è una vittima: si tratta di una donna di oltre 50 anni che è morta nell’incendio. I tentativi dei vigili di rianimarla sono stati tutti inutili, adesso si attende l’arrivo del medico legale incaricato dalla Procura di Bari di svolgere i primi accertamenti.

La vittima è Angela Lee, di Glasgow, lettrice di inglese della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari. La donna era stata vista per strada, attorno alle 17.50, da un commerciante che ha un esercizio commerciale accanto al palazzo in cui viveva la vittima, di oltre 50 anni. Subito dopo si sarebbe verificato l’incendio nella sua abitazione. Alcuni testimoni avrebbero prima sentito una puzza di bruciato, poi una deflagrazione.



