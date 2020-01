Da oggi, 4 gennaio, partono anche in Puglia i saldi invernali che si confermano l’evento commerciale più atteso dell’anno con una percentuale di consumatori superiore all’ultimo Black Friday. Questa mattina a Bari, sia tra le strade dello shopping che all’interno dei grandi centri commerciali, si registra un discreto afflusso di clienti alla ricerca dell’occasione da cogliere al volo: sulle vetrine campeggiano scritte con sconti che vanno dal 30 fino al 70 per cento, soprattutto sui prodotti di abbigliamento e scarpe.

A livello nazionale oltre 4 italiani su dieci (il 41%) hanno già programmato di approfittare delle offerte. Nel Mezzogiorno si registra una lieve riduzione rispetto al 2019 con una partecipazione del 48% rispetto all’attuale 46%.

La lieve flessione è confermata da Benny Campobasso, presidente di Confesercenti Puglia: “Ci aspettiamo un calo del 2 per cento anche perché questi saldi arrivano troppo ravvicinati alla festività natalizie. Gran parte degli acquirenti non hanno un budget eccessivamente alto ma puntano soprattutto sulla merce invenduta. Fortunamtamente – conclude Campobasso – circa l’80 percento delle compere avverrà in negozi fisici che in questo periodo resistono alla tentazione dello shopping online”. La raccomandazione è di verificare che siano indicati tre valori sull’etichetta: prezzo iniziale, percentuale di sconto e prezzo finale.

