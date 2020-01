Una seconda ondata di gelosta per raggiungere Bari e il resto della Puglia. Secondo le previsioni dei meteorologi, già da domani 5 gennaio e sino a martedì 7 gennaio aria polare attraverserà la regione.

Le temperature toccheranno anche i zero gradi in alcune aree interne, a Bari si prevedono sino a due gradi. La Protezione civile ha lanciato l’allarme per le forte raffiche di vento su tutta la regione.

In particolare, domenica 5 gennaio a Bari il vento da nord toccherà punte vicine ai 70 chilometri orari. Anche su Brindisi e Lecce soffierà una tramontana con raffiche fra i 65 e i 70 chilometri l’ora; intorno ai 60 all’ora su Barletta e le coste della Bat.

