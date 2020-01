Ancora uno sversamento in mare all’altezza di largo Adua, a Bari. A segnalare la presenza in acqua di una sostanza non identificata sono stati i residenti riuniti nel comitato cittadino “Salvaguardia zona Umberita”: dopo la denuncia, intorno alle 15 e 20, è intervenuta la Capitaneria di porto per svolgere gli accertamenti (in foto lo sversamento della settimana scorsa).

Non è la prima segnalazione, già nei giorni scorsi i residenti hanno fotografato l’anomala chiazza scura in mare. Non sono ancora accertate le cause, Aqp – interpellata da Borderline24 – ha assicurato che non si tratta di sversamenti fognari.

