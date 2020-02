C’è tempo fino al 10 marzo per partecipare al bando per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. Sulla Gazzetta Ufficiale n.9 del 24 gennaio è stata infatti pubblicata l’indizione di “gara europea e procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’affidamento dei relativi servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria”. L’importo a base d’asta ammonta, al netto di Iva, a 8.325.480,24 euro.

La progettazione definitiva dovrà essere prodotta entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell’incarico.

Nel disciplinare di gara, inoltre, è stata prevista l’opzione di affidare all’aggiudicatario anche la progettazione esecutiva per un importo, al netto di Iva, di euro 1.482.218,90. L’importo totale a base d’asta ammonta quindi a 10.200.007,10.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.