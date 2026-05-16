Start Cup Puglia 2026 entra nel vivo: al via la fase delle candidature

Sino al 4 settembre startupper e team informali possono candidarsi alla Start Cup Puglia 2026, il Premio regionale per l’Innovazione organizzato da ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione, in collaborazione con Regione Puglia, Comitato promotore e PNI – Premio nazionale per l’innovazione.

La competizione, giunta quest’anno alla sua 19esima edizione, premia le nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza, offrendo la possibilità di trasformare un’idea di business in un’impresa vera e propria, attraverso attività di accompagnamento progettuale, assistenza tecnica e premi in denaro fino a 10mila euro.

Dopo l’avvio della prima fase “Formulazione dell’Idea Imprenditoriale” strutturata in sessioni di accompagnamento progettuale (30 i team che ne hanno fatto richiesta sino ad ora, ma la possibilità resta estesa sino al 30 giugno), da oggi e sino al 4 settembre è possibile candidarsi alla “Gara dei Business Plan”.

L’iniziativa si rivolge a Team di aspiranti imprenditori, con un minimo di due soggetti, che intendono avviare in Puglia un’impresa innovativa, oppure imprese innovative costituite nel 2025, purché abbiano avviato l’attività a partire da ottobre 2025.

“Start Cup Puglia – spiega la Presidente di ARTI – da ben 19 anni si conferma un punto di riferimento per startup e aspiranti imprenditori pugliesi e non. In ARTI crediamo nel potenziale delle startup come motore di cambiamento e crescita: per questo lavoriamo per offrire strumenti concreti, percorsi di accompagnamento, attività di mentoring e occasioni di incontro con investitori e partner qualificati. Quest’anno la Puglia è stata, inoltre, scelta come sede ospitante del PNI il Premio nazionale per l’Innovazione, punto di arrivo di tutte le Start Cup nazionali che si incontreranno a Bari il 3 e 4 dicembre. Ospitare un appuntamento di rilievo nazionale come il PNI significa offrire alle startup un contesto dinamico e aperto alla collaborazione, ma anche valorizzare il ruolo della Puglia come laboratorio di innovazione, crescita sostenibile e sviluppo competitivo”.

Per l’Assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro: “La Start Cup Puglia rappresenta un’occasione concreta per valorizzare startup e aspiranti imprenditori capaci di trasformare idee innovative in sviluppo, occupazione e nuove opportunità per il territorio. Le startup oggi non sono soltanto nuove imprese: sono laboratori di futuro, strumenti di transizione digitale ed ecologica, motori di attrazione di competenze e investimenti. Per questo continueremo a investire in politiche che favoriscano l’accesso al credito, il trasferimento tecnologico, la formazione e l’accompagnamento. Ospitare il PNI è, infine, un riconoscimento importante per la credibilità del nostro ecosistema regionale dell’innovazione, sempre più attrattivo per talenti, investimenti e nuove imprese ad alto contenuto tecnologico”.

Per candidarsi alla Start Cup Puglia 2026 occorre compilare Business Plan ed Executive Summary, il cui modello è disponibile sul sito della competizione, allegando eventualmente anche la Lettera di Endorsement, sottoscritta da Università e/o Dipartimenti Universitari e/o altri Enti e Istituti Scientifici e di Ricerca, in cui si evidenzia il supporto alla candidatura dei progetti da parte delle strutture scientifiche. Tutti i documenti dovranno essere caricati sul portale dell’iniziativa a questo link: https://www.startcup. puglia.it/invia-il-tuo- business-plan/ dalle ore 12 del 15 maggio sino alle ore 12 del 04 settembre.

Quattro le categorie in gara:

Life Science-MEDTech” – prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone

prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone “ICT” – soluzioni e applicazioni digitali rivolte soprattutto a Intelligenza Artificiale, Realtà Estesa, Robotica/Automazione, produzione additiva Gemelli Digitali, prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle Tecnologie dell’informazione

“Cleantech & Energy” – prodotti e/o servizi innovativi orientati all’Economia Circolare

“Industrial” – prodotti e/o servizi innovativi per tutte quelle produzioni industriali che non ricadono nelle categorie precedenti.

I progetti verranno sottoposti alla valutazione di esperti del settore per delineare una rosa di finalisti a cui è riservata la frequenza di un Boot Camp per prepararsi alla finale (in programma a fine settembre), quando le migliori proposte si sfideranno durante una pitch session competitiva per aggiudicarsi i seguenti premi: 10.000 euro per il 1° classificato; 7.000 euro per il 2° classificato; 5.000 euro per il 3° classificato; 3.000 euro per il 4° classificato.

La Giuria proclamerà, inoltre, il vincitore assoluto di Start Cup Puglia 2026 che riceverà la menzione speciale di “Premio Regionale per l’Innovazione”. Le altre tre menzioni speciali, assegnate sempre nel corso della finale sono: “Social Innovation”, per il miglior progetto di innovazione sociale; “Imprenditoria femminile, per il miglior progetto a maggioranza femminile o che abbia un vertice donna; “Design”, per il miglior progetto in grado di unire estetica, funzionalità, qualità delle prestazioni e sostenibilità.

Sarà inoltre assegnata la menzione speciale per l’“Università e/o EPR più imprenditoriale”, destinata a quell’Università e/o Ente pubblico di ricerca che ha sottoscritto il maggior numero di Lettere di Endorsement (in cui si evidenzia il supporto alla candidatura dei progetti candidati da parte delle strutture scientifiche).

La Giuria assegnerà infine un premio speciale di 2.000 euro “Green and Blue climate change” per il miglior progetto di impresa in grado di contrastare il cambiamento climatico.

I primi 4 classificati e il vincitore del Premio “Green & Blue climate change” parteciperanno alla finale del PNI 2026, in programma il 3 e 4 dicembre 2026 a Bari.

Regolamento e modalità di candidatura sono disponibili sul sito dell’iniziativa: www.startcup.puglia.it.