Prima tenta di rubare e poi aggredisce guardia giurata. A Monopoli la polizia ha arrestato un 28enne, ghanese: l’uomo si è scagliato con violenza anche contro i poliziotti che hanno fatto ricorso allo spray al peperoncino. Alla fine sono riusciti a immobilizzarlo. La violenza dell’aggressione del ragazzo, tuttavia, è stata tale che si è reso necessario ulteriore ausilio. I poliziotti hanno subito lesioni guaribili in 30 giorni: fratture in zona costale per il capo equipaggio, frattura della mano sinistra per il secondo componente, mentre il giovane non ha riportato ferite.

Il ragazzo si era introdotto abusivamente in un’azienda. Qui si era prima scagliato contro un autista arrivato per iniziare il suo turno di lavoro. Poi con la guardia giurata ed infine con i poliziotti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.