Incendio distrugge auto di un sindaco nel Brindisino, in corso le indagini

Un incendio nella notte ha gravemente danneggiato l’auto del sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta. Il rogo è divampato in via Giacomo Matteotti, dove il veicolo, una Mercedes Glc, era parcheggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti. Sull’episodio indagano i carabinieri, che non escludono alcuna ipotesi, compresa quella del dolo. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire la dinamica e risalire alle cause dell’incendio.

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