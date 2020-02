“Se Odi lo Senti” Dinamiche del linguaggio dell’odio, rimedi e strumenti di tutela. Questo il tema del convegno che si terrà venerdì 14 febbraio alle 15. 30 nella sala delle Adunanze del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, al sesto piano del Palazzo di giustizia in piazza De Nicola. L’appuntamento si aprirà con i saluti dell’avvocato Giovanni Stefanì, presidente dell’ordine degli Avvocati di Bari, avvocato Daniela Santamato, presidente Aiga sezione Bari e l’avvocato Ebe Guerra, coordinatore Commissione Cultura, Spettacolo e Sport Ordine degli Avvocati Bari.

L’incontro, che sarà moderato dall’avvocato Doris Barone, componente della commissione cultura, spettacolo e sport, vedrà gli interventi della giornalista Maria Cristina De Carlo sul tema “Italia, reati d’odio in crescita”, “Le declinazioni del linguaggio incriminabile in ambito giurisprudenziale: rilievi penalistici e civilistici” sarà il tema affrontato dall’avvocato Guglielmo Starace, presidente Camere Penali di Bari e dall’avvocato Giovanni Liguigli, componente Commissione Cultura, Spettacolo e Sport. La filosofa e presidente dell’associazione Pensare Sociale e cofondatrice dell’associazione Odiare ti costa, Maura Giancitano, parlerà del linguaggio dell’odio. “Odiare ti costa: strumentario di analisi, osservazione e azione” sarà il tema dell’intervento dell’avvocato Cathy La Torre, fondatrice associazione Odiare Ti Costa.

“Dalle espressioni sconvenienti e offensive alla comunicazione in rete: l’azione del CDD” sarà il tema dell’intervento dell’avvocato Mariano Fiore, presidente Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense Bari. Parlerà di “Dinamiche di coscienza dell’odio nell’esercizio delle professioni: un caso di cronaca” l’avvocato Michele Rapanà, componente Commissione Cultura, Spettacolo e Sport. “Oltre il linguaggio dell’odio: il perdono trasforma il conflitto” sarà l’intervento dello scrittore ed esperto in sociobiologia, fondatore della International School of Forgiveness, Daniel Lumera.

“Credo nel potere delle parole, almeno quanto in quello delle azioni. Con l’augurio che possano sempre essere utilizzate come efficace strumento di produzione di senso e di cambiamento – ha detto la moderatrice dell’incontro, Doris Barone – questo appuntamento finalmente prende corpo grazie a tutta la Commissione Cultura Spettacolo Sport Ordine Avvocati Bari. Siamo immensamente grati a Daniel Lumera, che ha accettato con gioia il nostro invito ed al prezioso supporto di International School of Forgiveness – ISF, Semi d’Aretè e Fabrizia Dragone”.

Il convegno è gratuito e aperto a tutti. Gli avvocati potranno iscriversi tramite la piattaforma “Riconosco”. Verranno riconosciuti n. 2 crediti deontologici e n. 1 credito ordinario. Per eventuali informazioni, si può visitare la pagina Facebook o inviare una mail a: comm.cultura.avvocati@gmail.com

