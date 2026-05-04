Auto d’epoca e borghi antichi: “Ruote nella Storia” fa tappa a Putignano

L’Automobile Club Bari-BAT è lieto di presentare la tappa di “Ruote nella Storia – Putignano”, raduno nazionale dedicato ai cultori e ai possessori di auto d’epoca, promosso da ACI Storico. “Ruote nella Storia” nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, turistico ed enogastronomico italiano, promuovendo al contempo la passione per il motorismo storico e il legame tra territorio e comunità. Il progetto è frutto della collaborazione tra ACI Storico e I Borghi più Belli

d’Italia, da anni impegnata nella tutela e promozione dei centri di eccellenza del Paese.

Nel corso degli anni, l’iniziativa ha ampliato il proprio raggio d’azione: dai borghi più noti si è estesa anche a località meno conosciute ma ricche di valore storico, artistico e paesaggistico, contribuendo a una diffusione sempre più capillare della cultura territoriale. Protagoniste dell’evento saranno le vetture storiche riconosciute da ACI Storico, autentici simboli di eleganza, ingegno e memoria della tradizione automobilistica italiana.

La tappa di Putignano offrirà agli appassionati un’esperienza all’insegna della scoperta e della condivisione, attraverso itinerari culturali che intrecciano arte, tradizioni e paesaggi. Il programma sarà arricchito da momenti enogastronomici dedicati alla valorizzazione delle produzioni locali, con degustazioni di prodotti tipici certificati e di qualità, espressione autentica dell’identità del territorio. «Con “Ruote nella Storia” vogliamo non solo celebrare il fascino intramontabile delle auto d’epoca, ma anche raccontare il nostro territorio attraverso un’esperienza che unisce cultura, tradizione e passione», ha dichiarato Ranieri, presidente dell’Automobile Club Bari-BAT. «Putignano rappresenta una tappa significativa di questo percorso: un luogo ricco di storia e identità, capace di accogliere e valorizzare un’iniziativa che mette al centro la comunità e le sue eccellenze. Eventi come questo rafforzano il legame tra istituzioni, cittadini e appassionati, contribuendo alla promozione del nostro patrimonio locale». La scadenza per le iscrizioni è fissata per venerdì 22 maggio 2026, ore 12:00.