Brindisi, al via il cantiere per il collegamento ferroviario con l’aeroporto

Hanno preso il via i lavori per il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi Centrale e l’Aeroporto del Salento. Questa mattina il presidente della Regione Antonio Decaro ha preso parte all’avvio del cantiere di Rete Ferroviaria Italiana, insieme alla responsabile della Struttura “Progetti Adriatica” Elisabetta Cucumazzo e a rappresentanti istituzionali del territorio.

L’intervento punta a migliorare l’accessibilità allo scalo brindisino, rafforzando i collegamenti ferroviari con le principali città pugliesi, da Lecce a Bari, passando per Taranto. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea diretta di circa sei chilometri tra la stazione centrale e l’aeroporto, oltre a due raccordi a binario unico, per complessivi due chilometri, sulle tratte Lecce–Bari e Brindisi–Taranto. In programma anche la costruzione della nuova stazione “Brindisi Aeroporto”, con due binari di stazionamento e marciapiedi esterni. Il completamento dei lavori è previsto entro il 2028.

Il valore complessivo dell’opera è di 161 milioni di euro, di cui 71 milioni finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Un cantiere importante non solo per Brindisi ma per tutta la Puglia – ha dichiarato Decaro – il collegamento consentirà di connettere l’aeroporto con l’intero sistema regionale, rendendolo sempre più strategico per il turismo, l’economia e la mobilità dei cittadini”, ha concluso.