MARTEDì, 05 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,109 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,109 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Raggirano anziano nel Tarantino e si appropriano di 2 milioni di euro, due arresti

Ai domiciliari coppia di Manduria

Pubblicato da: redazione | Lun, 4 Maggio 2026 - 15:33
polizia
  • 27 sec

Una coppia di Manduria (Taranto) è stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di essersi appropriata di denaro e proprietà per circa due milioni di euro ai danni di un anziano del posto. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia di Stato su disposizione del gip Francesco Maccagnano, su richiesta del pubblico ministero Francesco Sansobrino.
Si tratta di Stefano Tarantino, 65enne ex finanziere, e Antonia D’Ippolito, 58 anni, entrambi difesi dall’avvocato Lorenzo Bullo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato di Manduria, i due si sarebbero impossessati nel tempo di beni e somme appartenenti all’uomo, del quale si prendevano cura e che successivamente è deceduto. Le indagini, condotte dagli agenti del locale commissariato e della squadra mobile di Taranto, hanno fatto emergere una serie di operazioni finanziarie e acquisizioni patrimoniali ritenute illecite.
Contestualmente all’esecuzione della misura cautelare, su richiesta della Procura è stato disposto il sequestro preventivo di beni riconducibili agli indagati: due terreni, cinque immobili e conti correnti. Parte del patrimonio sarebbe stata sottratta direttamente alla vittima, mentre altri beni sarebbero stati acquistati utilizzando il denaro dell’anziano.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Lavoro, al Poliba la fiera delle...

Torna al Politecnico di Bari la Career Fair, l’appuntamento dedicato all’incontro...
- 4 Maggio 2026
Cronaca

Raggirano anziano nel Tarantino e si...

Una coppia di Manduria (Taranto) è stata posta agli arresti domiciliari...
- 4 Maggio 2026
Attualità

Brindisi, al via il cantiere per...

Hanno preso il via i lavori per il collegamento ferroviario tra...
- 4 Maggio 2026
Attualità

Auto d’epoca e borghi antichi: “Ruote...

L’Automobile Club Bari-BAT è lieto di presentare la tappa di “Ruote...
- 4 Maggio 2026