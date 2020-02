“San Valentino Bari canta l’amore”. E’ lo slogan in vista del 14 febbraio per festeggiare insieme ai cittadini baresi la giornata dedicata all’amore. “Ci vediamo tutti in Largo Albicocca – annuncia il sindaco Antonio Decaro – la piazza degli innamorati, per passare una serata all’insegna della musica, con un grande karaoke aperto a tutta la città, l’occasione perfetta per dedicare la nostra canzone preferita a una persona speciale”.

A promuove l’evento è Amgas per portare “il calore di San Valentino nel cuore del centro storico. Voi come ve la cavate con il canto? E quale canzone vorreste cantare? Io ho iniziato già a esercitarmi”, conclude Decaro.

Si tratta del quarto anno consecutivo in cui largo Albicocca accoglie gli innamorati. Lo scorso anno si tenne un grande ballo comunitario e la playlist della serata venne scelta direttamente dai cittadini sulla pagina Facebook dell’evento: da Mia Martini a Gino Paoli, sono state suonate alcune delle canzoni più belle della storia della musica italiana.

