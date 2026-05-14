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Polizia di Trani in lutto, addio alla vice sovrintendente Ribecco

Aveva 54 anni

Pubblicato da: redazione | Gio, 14 Maggio 2026 - 14:02
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  • 39 sec

La Questura di Barletta-Andria-Trani si stringe nel cordoglio per la scomparsa del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Anna Lisa Ribecco. Si sono svolti ieri i funerali del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, venuta a mancare all’età di 54 anni dopo aver dedicato la propria vita professionale al servizio della collettività.

Entrata in servizio nel 1992, nel corso della sua lunga e intensa carriera ha prestato servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Palermo, successivamente presso le Volanti della Questura di Bari, quindi al Reparto Prevenzione Crimine di Bari e, infine, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Trani, distinguendosi sempre per competenza, preparazione e profondo senso delle istituzioni.

Professionista di elevato spessore umano e professionale, Anna Lisa Ribecco si è distinta per le sue spiccate capacità operative e organizzative, contribuendo in maniera significativa all’efficienza degli uffici presso i quali ha prestato servizio.

Alla famiglia sono giunte le più sentite condoglianze del Questore della provincia di Barletta-Andria-Trani, Alfredo Fabbrocini, dei Funzionari, delle Poliziotte e dei Poliziotti della Questura di Barletta-Andria-Trani e di tutti i colleghi che hanno avuto l’onore di condividere con Anna Lisa un percorso professionale e umano di grande valore.

 

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