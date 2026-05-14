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Due 18enni morti in incidente moto a Bari, chiesta archiviazione

La richiesta della Procura: "Causato dall'elevata velocità"

Pubblicato da: redazione | Gio, 14 Maggio 2026 - 13:28
procura tribunale
  • 56 sec

La Procura di Bari ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sull’incidente avvenuto lo scorso 4 gennaio, nel quartiere Mungivacca di Bari, in cui persero la vita i 18enni Andrea Liddi e Davide Capuozzo. Come ricostruito dalla pm Savina Toscani, quella mattina le due vittime si sarebbero ritrovate con le moto, insieme ad alcuni amici, nelle strada chiusa al traffico nei pressi del mercato agroalimentare Maab, una grande struttura completata nel 2010 ma mai entrata in funzione. L’incidente sarebbe stato causato da Liddi che, ad alta velocità, avrebbe travolto Capuozzo, uccidendolo, e ferito un altro amico. “L’evento è stato causato in via esclusiva dalla condotta colposa del giovane Liddi (deceduto a seguito del sinistro ) il quale a bordo della sua moto ed a causa della elevata velocità di marcia (pari a circa 120 km/h) non si avvedeva tempestivamente del giovane pedone (Capuozzo Davide), investendolo”, si legge nella richiesta di archiviazione.

“La tragica fatalità”, scrive ancora la pm, “non ha visto dunque il coinvolgimento di altri soggetti”. La moto utilizzata dal giovane, una Yamaha 700, era intestata alla madre di Liddi, nei cui confronti non sono state riscontrate responsabilità colpose (per presunta omessa custodia del mezzo affidato al figlio) perché “il veicolo risultava depotenziato sicché poteva essere condotto anche da soggetto infra ventunenne senza alcuna irregolarità”. I familiari delle due vittime, assistiti dagli avvocati Giuseppe De Luca (Studio Spadaro) e Fabio Ferrara, non si sono opposti alla richiesta di archiviazione.

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