La situazione di corso Italia, una delle più importanti arterie di collegamento tra Libertà ed il Murattiano, peggiora di giorno in giorno.

I portici che costeggiano il marciapiede sono al centro della polemica sollevata dai residenti e da chi, ogni giorno, percorre l’importante viale per recarsi al lavoro o attraversare il Murattiano. Al calar del sole, diventano puntualmente teatro di atti vandalici (risale a poco tempo fa l’incendio di un ammasso di cartoni), dimore per senzatetto che si riparano tra i rifiuti e covi per eroinomani, che disseminano per strada siringhe.

Non manca di certo la sporcizia, infatti percorrendo la strada è oramai molto improbabile non trovarsi di fronte a cumuli di spazzatura, rifiuti organici di ogni tipo e talvolta anche qualche sedia/divano. La situazione di corso Italia è diventata insostenibile per chiunque decida di attraversare la zona.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.