“Fiumi” di disagi a Bari per la pioggia che si sta abbattendo in queste ore. Segnalazioni arrivano da diverse zone della città con particolari criticità sia nei luoghi in cui si trovano i sottopassi, sia sul lungomare tra Palese e Santo Spirito dove la strada risulta intransitabile in quanto completamente allagata. Una situazione ormai consueta in città che, dopo la pioggia abbondante, si ritrova spesso nelle stesse condizioni. “Paradossale se si pensa che i lavori qui nel Municipio 5 sono stati fatti da poco – denuncia una cittadina – ma qui a Bari piove sempre sul bagnato, nel senso che fanno i lavori senza risolvere prima le criticità note da anni”, conclude.
Pioggia, a Bari “fiumi” di disagi. Tra Palese e Santo Spirito lungomare allagato
Criticità in diverse zone. La denuncia: "Paradossale se si pensa che i lavori sono stati fatti da poco"
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