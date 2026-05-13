MERCOLEDì, 13 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,315 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,315 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Pioggia, a Bari “fiumi” di disagi. Tra Palese e Santo Spirito lungomare allagato

Criticità in diverse zone. La denuncia: "Paradossale se si pensa che i lavori sono stati fatti da poco"

Pubblicato da: redazione | Mer, 13 Maggio 2026 - 15:10
WhatsApp Image 2026-05-13 at 15.04.21
  • 55 sec

“Fiumi” di disagi a Bari per la pioggia che si sta abbattendo in queste ore. Segnalazioni arrivano da diverse zone della città con particolari criticità sia nei luoghi in cui si trovano i sottopassi, sia sul lungomare tra Palese e Santo Spirito dove la strada risulta intransitabile in quanto completamente allagata. Una situazione ormai consueta in città che, dopo la pioggia abbondante, si ritrova spesso nelle stesse condizioni. “Paradossale se si pensa che i lavori qui nel Municipio 5 sono stati fatti da poco – denuncia una cittadina – ma qui a Bari piove sempre sul bagnato, nel senso che fanno i lavori senza risolvere prima le criticità note da anni”, conclude.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Anziani truffati a Bari: l’allarme sulla...

E’ l’ennesimo episodio di truffa ai danni di un’anziana nel nostro...
- 13 Maggio 2026
Cronaca

Cade dal balcone durante la gita,...

Non ce l’ha fatta il 18enne di Monopoli precipitato dal balcone...
- 13 Maggio 2026
Primo Piano

Bari, troppi disagi per i cantieri:...

Stop del Comune di Bari alle nuove autorizzazioni per gli interventi...
- 13 Maggio 2026
Cronaca

Bari, incidente in tangenziale: tir si...

Incidente in tagenziale, in particolare all'altezza di Torre a Mare, dove...
- 13 Maggio 2026