Rifiuti speciali abbandonati nella Piana degli Ulivi. Nella mattinata odierna, personale della Guardia Costiera appartenente al Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Bari ha ispezionato l’agro di Monopoli in Contrada Santo Stefano al fine di identificare il luogo di una presunta discarica a cielo aperto.

Dopo una breve ricerca, i militari hanno individuato la zona accertando l’effettiva presenza di un’ingente quantità di rifiuti speciali consistenti in rottami di bidoni metallici (ed alcuni plastici) sporchi ed in parte contenenti ancora rifiuti, posti in abbandono in un terreno di proprietà privata.

Gli accertamenti hanno permesso di identificare il proprietario del terreno, il proprietario dei rifiuti e chi, di fatto, ha materialmente trasportato gli stessi presso l’area che è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale sia per il reato di “deposito incontrollato di rifiuti speciali”, sia per il reato di “deturpamento di bellezze naturali” in quanto l’area oggetto di sequestro risulta tra quelle identificate quale “La piana degli Ulivi Secolari” di Monopoli. Il responsabile di tale scempio ambientale è stato denunciato.

