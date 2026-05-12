Turi celebra la Ciliegia Ferrovia, a giugno torna la storica sagra

Turi si prepara a celebrare uno dei simboli più amati della primavera pugliese. Dal 5 al 7 giugno torna infatti la Sagra della Ciliegia Ferrovia, giunta quest’anno alla sua 34ª edizione. Tre giorni tra degustazioni, spettacoli, stand, musica ed eventi dedicati a uno dei prodotti simbolo del territorio barese. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “In Piazza” con il contributo del Comune di Turi e il patrocinio della Regione Puglia e del Ministero dell’Agricoltura, trasformerà ancora una volta il paese a pochi chilometri da Bari in un grande villaggio dedicato alla ciliegia Ferrovia, varietà tra le più apprezzate della regione per la sua polpa croccante e il sapore dolce e intenso.

L’evento si aprirà ufficialmente venerdì 5 giugno alle 19 in piazza Silvio Orlandi con la cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità civili e militari e della madrina della sagra, la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Politi. Da quel momento il centro cittadino sarà animato da aree fieristiche, stand enogastronomici, mercatini di artigianato, esposizioni e iniziative culturali. Attesi migliaia di visitatori e turisti che raggiungeranno Turi nel pieno della raccolta delle ciliegie, periodo in cui il territorio vive una delle sue stagioni più caratteristiche e identitarie. Ampio anche il programma musicale e di intrattenimento. Torna “Cherry On Air”, il palco curato da Radio Puglia dedicato a concerti, incontri e spettacoli, mentre piazza Moro ospiterà tribute band, omaggi musicali e live show. Previsti inoltre dj set, bande itineranti e spettacoli diffusi nelle strade del centro.

Spazio anche all’arte con l’ottava edizione dell’Estemporanea di Pittura “Rosso Ferrovia” e con le mostre fotografiche allestite a Palazzo Cozzolongo e in vari punti del paese. La sagra sarà preceduta da un calendario di appuntamenti che accompagnerà il territorio verso il grande evento. Dal 20 maggio partiranno incontri, convegni, spettacoli scolastici, mostre, installazioni luminose, eventi di moda e contest culinari dedicati al mondo delle ciliegie e alle tradizioni locali. Tra gli appuntamenti più attesi anche la “Cherry Fashion Night” del 2 giugno e il ritorno di “Mastercherry”, gara culinaria dedicata agli appassionati di cucina e sapori del territorio. L’obiettivo della manifestazione resta quello di valorizzare non solo il prodotto simbolo di Turi, ma anche il lavoro delle aziende cerasicole e l’identità agricola e culturale del territorio, trasformando la ciliegia Ferrovia in ambasciatrice della Puglia nel mondo.