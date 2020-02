Bari dice addio a Giulio Solfato, volto storico del commercio cittadino e titolare della pelletteria Solfato, in via Sparano. E’ morto a 56 anni dopo aver lottato contro un tumore per quattro anni.

L’attività commerciale adesso passerà al figlio 20enne, la famiglia di Giovinazzo da tre generazioni commercia borse e articoli di pelletteria nella via dello shopping per eccellenza a Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.