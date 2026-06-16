Nomine regionali in Puglia, FdI a Decaro: “Non scelga solo baresi, sia presidente di tutti”

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Fratelli d’Italia interviene sulle prossime nomine regionali e invita il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a tenere conto dell’intero territorio pugliese nella scelta dei 13 capi dipartimento. “Decaro dismetta definitivamente i panni di sindaco di Bari e ricordi le parole pronunciate una volta eletto: sarò il presidente di tutti i pugliesi. Anche quando fa le nomine”, dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali pugliesi di Fratelli d’Italia.

Il gruppo riconosce al presidente di aver pubblicato avvisi anche per incarichi che avrebbero potuto avere natura fiduciaria, come quelli relativi ai capi dipartimento, ai vertici delle agenzie, delle fondazioni e delle società regionali. Tuttavia, FdI chiede che nella selezione dei profili non venga privilegiata soltanto l’area barese.

“La nostra preoccupazione nasce in modo particolare dopo le nomine dei direttori generali di ospedali, Asl e Irccs, praticamente tutti nati o residenti in provincia di Bari”, spiegano i consiglieri. Secondo Fratelli d’Italia, pur restando centrale il criterio della competenza, dell’esperienza e della capacità, sarebbe opportuno valutare anche la provenienza territoriale dei candidati.

Il partito evidenzia inoltre che, secondo alcune indiscrezioni, tra i dirigenti in corsa ci sarebbero anche figure provenienti dal Comune di Bari, già legate all’esperienza amministrativa di Decaro da sindaco. “Sia chiaro, non ne facciamo una questione di campanile”, precisano da FdI, sottolineando però che incarichi così rilevanti dovrebbero rappresentare tutta la Puglia. Per i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, il rischio è quello di concentrare ruoli politici, amministrativi e di potere sul capoluogo regionale, penalizzando le altre province pugliesi.

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