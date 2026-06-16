A Barletta è polemica per i nuovi orari del cimitero, minacciato sindaco Cannito: “Denuncerò”

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Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ha denunciato di aver ricevuto minacce dopo le polemiche nate intorno alla nuova disciplina degli orari del cimitero comunale. Il primo cittadino ha annunciato che segnalerà l’episodio alle autorità. “Ci sono minacce violente, sono state minacciate persone, sono stato minacciato io. So chi sono e mi preoccuperò di recarmi al commissariato”, ha dichiarato Cannito.

La vicenda riguarda l’ordinanza che prevedeva la chiusura del cimitero nei pomeriggi di luglio e agosto e per l’intera giornata del lunedì durante tutto l’anno. Una decisione che aveva suscitato proteste tra i cittadini, critiche da parte delle opposizioni e richieste di modifica anche da esponenti della maggioranza. La tensione era cresciuta già lunedì scorso, quando diversi cittadini si erano presentati agli ingressi del camposanto trovando i cancelli chiusi. Dopo le polemiche, Cannito ha deciso di rivedere il provvedimento. Il cimitero resterà chiuso il lunedì, giornata destinata alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ma nei mesi di luglio e agosto rimarrà aperto anche nel pomeriggio, secondo gli orari attualmente in vigore. Il sindaco si riserva comunque la possibilità di disporre chiusure temporanee in caso di temperature particolarmente elevate, “per motivi di salute pubblica”.

“Ho deciso di rivedere la mia posizione”, ha spiegato Cannito, richiamando l’impatto mediatico della vicenda, le sollecitazioni arrivate dalle forze politiche e il rischio di ricadute sull’ordine pubblico. Il primo cittadino ha parlato anche di “violenza mediatica” e di “strumentalizzazione del dolore delle persone per motivazioni politiche e anche di natura economica”. Per domani pomeriggio era stato annunciato un sit-in davanti al cimitero comunale per contestare la chiusura estiva pomeridiana. I promotori avevano chiesto un confronto con l’amministrazione, sostenendo che eventuali difficoltà organizzative non dovessero ricadere sui cittadini né limitare l’accesso a un luogo considerato essenziale per il raccoglimento e la memoria dei propri cari.

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