Domani, nel giorno di San Valentino, Bari torna a festeggiare l’amore in largo Albicocca, nella città vecchia, con il video karaoke organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Amgas spa.

A partire dalle ore 20, e fino alle 23, chiunque vorrà potrà cantare la sua canzone preferita, da solo o in duo, dedicandola alla persona amata. I più coraggiosi potranno esibirsi anche in un video karaoke davanti a una webcam, per immortalare le proprie performance.

Durante la serata ci sarà anche un dj set per ballare e festeggiare insieme la festa dell’amore.

“Dopo un anno torniamo a festeggiare insieme San Valentino in quella che abbiamo ribattezzato la piazza degli innamorati – commenta il sindaco Antonio Decaro – con una festa aperta a tutta la città. Ci piacerebbe che domani fossimo in tanti a rendere omaggio all’amore in tutte le sue forme, cantando sulle note delle canzoni che ciascuno sente più vicine alla propria sensibilità. Come sanno tutti, sono da sempre un appassionato di karaoke, e domani non perderò l’occasione di salire su quel palco insieme a tutti i cittadini che lo vorranno”.

