Fa tappa a Bari il rock musical dalle atmosfere thriller che ha stregato il pubblico americano. È l’AncheCinema (corso Italia, 112) a ospitare domenica 16 febbraio, alle ore 21, il musical Murder Ballad – Omicidio in Rock, nell’appuntamento conclusivo del tour italiano dello spettacolo, che ha racconto consensi nei teatri di tutto lo Stivale. Tre gli elementi cardine che compongono uno dei musical ‘Off-Broadway’ più originali degli ultimi anni: un triangolo amoroso, il rock e un omicidio. Novanta minuti di emozioni sull’onda di brani dal sapore Newyorkese, per un viaggio nei labirinti della mente, tra eros e thanatos, destino e libertà, alla ricerca di una risoluzione, forse della verità.

Il tour italiano si conclude a Bari. In scena un cast eccezionale, diretto da Ario Avecone e Fabrizio Checcacci: Arianna Bergamaschi, lo stesso Ario Avecone, Fabrizio Voghera, Myriam Somma, Martina Cenere, Valentina Naselli e Jacopo Siccardi. La direzione musicale è di Cosimo Zannelli. Il musical approda in Italia grazie al regista, autore e produttore Ario Avecone, ideatore del musical immersivo, che da 7 anni porta in scena “Amalfi 839AD” e il suo seguito “Rebellion” presso l’Arsenale della Repubblica di Amalfi, con grande successo di pubblico e critica. Murder Ballad ha poi affrontato tournée nazionale che lo ha portato nelle maggiori città italiane nei mesi di gennaio e febbraio, concludendosi con lo spettacolo di domenica nel capoluogo pugliese.

Al termine dello spettacolo si svolgerà anche uno speciale contest che individuerà un vincitore di un week-end in Italia. Tutti i vincitori delle varie date del tour, inoltre, potranno partecipare ad un concorso nazionale che mette in palio un viaggio di sei giorni a New York.

I biglietti dello spettacolo sono disponibili al botteghino del teatro e sul circuito VivaTicket. Per info e prenotazioni si può inviare un sms o un messaggio WhatsApp al numero 329 611 229.

