Aree pic nic e spazi per bambini a Bari, il Comune cerca sponsor

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Appello del Comune ai privati per promuovere sponsorizzazioni per interventi in alcune aree verdi della città. Lo ha disposto con una delibera di giunta.

La ricerca è rivolta «a persone fisiche e persone giuridiche – si legge nella delibera – comprese le associazioni non riconosciute purché formalmente costituite, mediante pubblicazione di specifico Avviso, per interventi di riqualificazione e fornitura di arredo urbano sul territorio del Comune di Bari».

Tali interventi dovranno riguardare il giardino sito in viale Kennedy “Monica Dal Maso”, la pineta San Francesco, la pineta Romita e il parco Maugeri, e dovranno prevedere la fornitura e installazione di elementi di arredo urbano quali panchine e ulteriori complementi, nonché la realizzazione di aree attrezzate per il gioco dei bambini e di spazi destinati alla fruizione collettiva, quali aree picnic. «Al fine di favorire la valorizzazione diffusa del territorio e una più ampia fruizione degli spazi pubblici, le proposte progettuali dovranno essere orientate alla riqualificazione e al miglioramento funzionale delle suddette aree, garantendo qualità, sicurezza e inclusività degli interventi proposti», continua la delibera.

Con un secondo atto di giunta si avvia lo stesso procedimento anche per l’implementazione delle aree per cani. In questo caso dovrà essere prevista una premialità per le proposte progettuali che prevedano interventi su più zone, tra quelle individuate dall’amministrazione, assicurando una copertura territoriale diffusa nei diversi Municipi. A tal fine, saranno privilegiate le proposte che garantiscano un miglioramento complessivo della fruibilità delle aree attrezzate per cani, mediante l’installazione coordinata di attrezzature ludico-ricreative, arredi urbani e ulteriori dotazioni funzionali al benessere animale e alla socialità.