Bari, san Girolamo si colora contro l’inciviltà: barattoli-posacenere per salvare il lungomare

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Trasformare la cura del territorio in un gesto concreto di educazione ambientale, partecipazione e comunità. È questo lo spirito dell’iniziativa che si è tenuta ieri sul lungomare di San Girolamo, a Bari, dove sono stati installati oltre 30 barattoli portacicche e alcuni cartelloni di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta.

A promuovere l’intervento sono stati i volontari di Vivere il Comitato San Girolamo-Fesca, insieme ai ragazzi del Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e della Casa della Legalità. Un’azione semplice, ma dal forte valore simbolico e ambientale, pensata per tutelare il mare, gli spazi pubblici e il decoro del quartiere. I barattoli, recuperati e trasformati in posacenere artigianali, sono stati posizionati in diversi punti del lungomare, così da offrire ai fumatori un’alternativa concreta all’abbandono delle cicche su marciapiedi, spiagge e aree frequentate dai cittadini. Accanto ai contenitori sono stati installati anche cartelli di sensibilizzazione, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sui danni provocati dai mozziconi all’ambiente.

I filtri delle sigarette, infatti, possono impiegare anni per degradarsi e, se dispersi, finiscono spesso in mare, contribuendo all’inquinamento dell’ecosistema. Da qui il messaggio lanciato dai promotori: da oggi non ci sono più scuse, chi fuma può utilizzare i barattoli installati lungo il percorso.

Il Comitato si occuperà anche dello svuotamento dei contenitori, garantendo così continuità all’iniziativa. Ma il valore dell’intervento va oltre l’aspetto pratico. Alla base c’è la collaborazione tra residenti, giovani e realtà sociali del territorio, unite dall’amore per il quartiere e dalla volontà di renderlo più pulito e vivibile. Particolarmente significativa è stata la partecipazione dei ragazzi del Centro Servizi per le Famiglie e della Casa della Legalità, impegnati in prima linea nell’installazione dei portacicche e nella diffusione del messaggio ambientale. Una presenza che ha dato all’iniziativa anche un forte valore educativo e sociale.

L’obiettivo è dimostrare che la tutela del bene comune parte dai piccoli gesti quotidiani e che prendersi cura del proprio quartiere può diventare un’occasione di crescita collettiva. Perché fare comitato, come ricordano gli organizzatori “significa prima di tutto fare comunità”.