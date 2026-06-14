Bari, vita da pedoni “difficile” tra Fiera e Cus: “Così si mette a rischio la sicurezza”

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Attraversamenti pedonali che terminano davanti a un albero, scivoli ritenuti poco funzionali, sporco e ostacoli lungo il percorso. È quanto segnalato da un cittadino nel tratto compreso tra la Fiera del Levante e il Cus Bari, dove, secondo la denuncia (pubblicata anche sui social), attraversare la strada utilizzando le strisce pedonali risulterebbe particolarmente complicato, soprattutto per persone con disabilità e utenti con ridotta mobilità.

Il cittadino, in particolare, evidenzia come l’attraversamento tra i due lati della carreggiata presenti criticità ormai note da tempo. “Attraversare, magari volendo usare le strisce e uno scivolo, per passare dal lato della Fiera al Cus, è complesso. Molto complesso”, scrive. A suscitare perplessità è soprattutto la collocazione delle strisce pedonali. “Fa parte di quelle cose che ti fanno venire voglia di sapere chi sia il grande tecnico che abbia ipotizzato la possibilità di posizionare le strisce davanti ad un albero e ancora di più chi sia il solerte essere umano che ha continuato a ridipingerle nello stesso punto”, prosegue il cittadino.

La segnalazione richiama inoltre problemi già denunciati in passato riguardanti l’accessibilità dell’area, con percorsi che, secondo quanto riportato, continuerebbero a creare difficoltà ai pedoni e alle persone diversamente abili. Nel mirino finiscono anche le condizioni generali del luogo, tra rifiuti, degrado e una manutenzione ritenuta insufficiente. “Perché dobbiamo vivere in una città gestita così male?”, si legge ancora nel post, che chiama in causa l’amministrazione comunale chiedendo maggiore attenzione verso situazioni che incidono sulla sicurezza e sulla fruibilità degli spazi pubblici. La denuncia rilancia il tema dell’eliminazione delle barriere architettoniche e della necessità di garantire percorsi realmente accessibili e sicuri per tutti gli utenti della strada.