Scacco ai furbetti dei rifiuti a Bari, scattano nuove multe da mille euro

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Proseguono a Bari i controlli della Polizia Annonaria sul corretto conferimento dei rifiuti e contro l’abbandono illecito sul territorio comunale. Nei giorni scorsi sono state accertate nuove violazioni in diversi quartieri della città, con due sanzioni da mille euro.

Nel quartiere Madonnella, dove sono attivi i cassonetti intelligenti, è stato individuato uno dei responsabili dell’abbandono di un divano sulla pubblica via. A segnalare l’episodio era stato un residente della zona, che aveva chiesto l’intervento dell’amministrazione.

Attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire a un uomo che, insieme a un’altra persona al momento non identificata, avrebbe abbandonato il rifiuto ingombrante.

Un secondo episodio è stato accertato a Torre a Mare. In questo caso, i controlli hanno permesso di individuare il responsabile dell’abbandono di decine di sacchi e cartoni nei pressi dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata. Si tratta del titolare di un food truck regolarmente autorizzato.

Per entrambe le violazioni è stata applicata la sanzione prevista dall’ordinanza sindacale, pari a mille euro, con contestuale diffida.

“Continuiamo a presidiare il territorio con controlli costanti perché il rispetto delle regole è una condizione indispensabile per garantire decoro urbano, tutela dell’ambiente e qualità della vita nei quartieri”, ha dichiarato l’assessora alla Polizia Locale, Carla Palone.

“Le immagini delle telecamere e l’attività di verifica svolta dagli operatori ci consentono di individuare i responsabili e di applicare sanzioni necessarie per il rispetto della comunità. L’obiettivo non è punire, ma contrastare comportamenti incivili che danneggiano l’intera collettività e gravano sui costi sostenuti dai cittadini per mantenere pulita la città. Per questo continueremo con determinazione lungo la strada intrapresa, intensificando controlli e attività di prevenzione”, ha concluso Palone.