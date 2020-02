Sono in corso i lavori per la realizzazione del mercato coperto di via Pitagora. Gli interventi termineranno entro l’estate, ma successivamente si dovrà procedere con la realizzazione dei servizi igienici e della sede della polizia locale. “Entro l’anno – ha detto il sindaco Antonio Decaro che oggi ha compiuto un sopralluogo – lo inaugureremo per togliere dalla strada l’ultimo mercato ancora presente, quello di via Peucetia. Qui daremo una maggiore dignità agli operatori mercatali garantendo migliori condizioni igienico sanitarie”.

“Questo – ha aggiunto Decaro – sarà un mercato ma anche un luogo di incontro, sarà una piazza per questa zona di città”.

Il progetto

La nuova struttura sorge su un’area rettangolare, estesa circa 9.150 metri quadri e contigua all’attuale mercato su strada, in via Pitagora. Si tratta di un impianto coperto di 4.820 metri quadrati, costituito da 72 box prefabbricati e organizzato su due percorsi paralleli interconnessi, più un terzo scoperto di 1.800 metri quadrati destinato alla vendita degli operatori settimanali ambulanti. I box sono disposti su quattro file parallele, con quelle centrali addossate tra loro sul lato corto: le dimensioni di ogni singolo box è di 30 metri quadrati per un’altezza di 3,20 metri. Il mercato sarà protetto da una sovrastruttura composta da una copertura in lamiera d’alluminio, puntoni in ferro e travi in legno lamellare. L’area a ridosso di via Aristosseno sarà occupata dal blocco servizi composto da bagni, sia per gli operatori sia per i clienti, compresi i cittadini con disabilità, uffici e un grande porticato di accesso. Nell’intersezione tra via Madre Clelia Merloni e via Aristosseno sarà realizzata anche una piccola area a verde, tramite il recupero delle alberature esistenti, che sarà attrezzata con sedute e giochi per bambini. Inoltre, si interverrà sul marciapiede perimetrale lungo via Madre Clelia Merloni e via Peucetia, attraverso la piantumazione di 18 alberi con funzioni di arredo urbano e ombreggiamento della passeggiata pedonale e degli stalli per le auto. Per l’opera, il cui cantiere è stato aperto nel novembre del 2018, sono stati stanziati poco meno di tre milioni di euro.

