Bari, la finanza negli uffici Matarrese: la società rassicura sulla continuità operativa

La Matarrese Spa ha rilasciato una nota ufficiale in seguito all’intervento della Guardia di Finanza presso i propri uffici, avvenuto nella giornata odierna, martedì 12 maggio 2026. La società ha precisato che i militari hanno notificato un invito a comparire destinato esclusivamente ad alcune persone fisiche e che i provvedimenti non colpiscono l’entità giuridica della Matarrese Spa, che prosegue regolarmente le proprie attività senza alcuna interruzione.

L’intervento si inserisce in una più ampia indagine della Procura di Bari per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta legata al crac di alcune società del gruppo, per la quale è stato disposto il sequestro preventivo di quote societarie per un valore di oltre 7,3 milioni di euro. Tra i 14 indagati figurano esponenti della storica famiglia imprenditoriale barese, per quattro dei quali è stata avanzata richiesta di misure cautelari personali.

Nel comunicato, la società ha ribadito la propria “piena fiducia nell’operato della Magistratura”, dicendosi fiduciosa che ogni rilievo potrà essere chiarito nel prossimo confronto. La Matarrese Spa, attiva nel settore delle costruzioni e recentemente impegnata in importanti progetti di edilizia ospedaliera, ha sottolineato inoltre la propria autonomia rispetto alle vicende processuali che hanno interessato le vecchie holding del gruppo in liquidazione.