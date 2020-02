“Tutta la grande famiglia ‘Eagles Bari’ piange la prematura scomparsa di Vito Marzano che è stato nostro allenatore in passato. Tante delle nostre attuali allenatrici e giocatrici devono ai suoi insegnamenti la loro bravura e professionalità”.

Così la Federazione italiana pallavolo Bari e Foggia ricorda Vito Marzano, colonna del settore pallavolistico pugliese che a 65 anni lascia amici e parenti a causa di un infarto mentre era in un bar a Loseto. Marzano è stato protagonista di grandi risultati sportivi, come la conquista della serie C dell’Amatori Volley Bari nel 2013. Le esequie di Vito Marzano si terranno domani 21 febbraio alle ore 16 presso la parrocchia del Santissimo Salvatore a Loseto.

