“Ogni euro conta”: la catena di solidarietà a Bari per aiutare un ragazzo a pagare le bollette di casa

Una mobilitazione spontanea che viaggia sulla rete per evitare il distacco della luce e del gas. È la storia di un giovane studente barese che ha affidato alla piattaforma di crowdfunding GoFundMe un appello accorato per uscire da una situazione di grave emergenza finanziaria. Il ragazzo si è trovata a dover affrontare un debito improvviso di 600 euro per delle utenze arretrate, accumulate a causa del ritardo nell’invio delle fatture da parte della sua proprietaria di casa. Con scadenze fissate tra i 10 e i 20 giorni, il rischio di rimanere al buio e senza riscaldamento è diventato concreto.

L’uomo frequenta un corso di formazione biennale a tempo pieno che le impedisce di lavorare fino al prossimo luglio. Senza entrate e senza la possibilità di ricevere un sostegno economico dalla famiglia, lo studente ha scelto la via della trasparenza, allegando alla raccolta le scansioni delle bollette come prova. La risposta della comunità non si è fatta attendere: in breve tempo, la campagna ha già raccolto 350 euro sui 600 richiesti, coprendo più della metà della cifra necessaria per saldare il debito. La raccolta fondi resta attiva per coprire gli ultimi 250 euro mancanti.

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