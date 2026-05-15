Bari, weekend sotto la pioggia: oggi altri rovesci. Sabato ancora instabile e fresco

Il fine settimana si apre all’insegna del maltempo sul capoluogo pugliese, secondo gli ultimi aggiornamenti degli esperti di 3B Meteo. La giornata di oggi comincerà con una mattinata soleggiata, ma la tregua durerà poco: a partire dal pomeriggio si registrerà un progressivo aumento della nuvolosità che porterà le prime piogge entro la serata.
La situazione non migliorerà nella giornata di sabato, caratterizzata da un’atmosfera decisamente instabile. Gli esperti di 3B Meteo confermano che sulla città si alterneranno momenti asciutti a nuove perturbazioni con frequenti occasioni di pioggia. Il peggioramento sarà accompagnato da un sensibile calo delle temperature, che si avvertirà soprattutto nei valori massimi, e da venti moderati provenienti dai quadranti settentrionali che accentueranno la sensazione di fresco. Domenica dovrebbe tornare il sole.