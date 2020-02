“Semina il vento” del regista tarantino Danilo Caputo sarà proiettato il 22 febbraio nella sezione Panorama alla 70^ edizione del Festival Internazionale di Berlino, in programma da oggi all’1 marzo.

Ne danno notizia la Fondazione Apulia Film Commission e la Regione Puglia. Il film, ambientato tra alberi d’olivo e scenari industriali, racconta una storia di ribellione e rinascita ed esplora il conflitto tra due modi di pensare e sentire la natura, quello di Nica, ereditato dalla nonna, e quello di Demetrio, figlio di un progresso industriale che ha disatteso le sue promesse.

Interpreti gli attori Yile Yara Vianello, Caterina Valente, Espedito Chionna e Feliciana Sibilano. Il film ha un percorso tutto pugliese. Oltre al regista Danilo Caputo e alle riprese realizzate in 5 settimane tra Taranto e la sua provincia (San Marzano di San Giuseppe, Grottaglie, Monteiasi e Statte), la sceneggiatura scritta dal regista con Milena Magnani, è stata selezionata all’ottava edizione dell’Apulia Film Forum di Apulia Film Commission (Vieste, 2017). Per la realizzazione del lungometraggio, coprodotto da Okta Film di Paolo Benzi con Rai Cinema per l’Italia, da Jba Production di Jacques Bidou e Marianne Dumoulin per la Francia e da Graal Films di Konstantina Stavrianou e Rena Vougioukalou per la Grecia, ha ottenuto il contributo di Apulia Film Fund della Regione Puglia (157.714,00 euro) a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020 e il sostegno di Apulia Film Commission. Sul set, inoltre, sono state impiegate oltre 30 unità lavorative pugliesi.

