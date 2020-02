Due coppie di treni al giorno per collegare direttamente Bari e Napoli in tre ore e mezza. Parte dal 28 marzo la tratta diretta con due coppie al giorno “no stop”. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, Trenitalia ha definito la programmazione che sarà online nei prossimi giorni: la prima coppia partirà da bari alle 6.50 con arrivo a Napoli alle 10.20 e ripartirà alle 19.05 per giungere nel capoluogo pugliese alle 22.40. La seconda coppia partirà da Napoli alle 7.06 con arrivo a bari alle 10.41, il mezzo di trasporto pubblico tornerà verso Napoli alle 18.30 con arrivo alle 22.05.

Si tratta di treni Intercity, in quanto la tratta prevede alcune limitazioni alla velocità di percorrenza. Oggi tra Bari e Napoli non ci sono servizi diretti, bisogna cambiare a Caserta e possono essere necessarie sino a 7 ore per coprire il percorso. L’altra novità annunciata oggi dalla ministra è l’attivazione di un collegamento veloce tra Lecce e Milano con l’utilizzo di un elettrotreno. «Stiamo proseguendo – ha detto il ministro Paola De Micheli – con gli interventi di raddoppio sulla linea adriatica, ma allo stesso tempo» con il nuovo treno Lecce-Milano «potenziamo anche un servizio in modo da ridurre la distanza tra Sud e Nord del Paese».

