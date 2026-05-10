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Auto si ribalta tra Barletta e Canosa, muore un 69enne. C’è anche un ferito grave

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Pubblicato da: redazione | Dom, 10 Maggio 2026 - 17:50
ambulanza 118 asl
  • 22 sec

Tragedia nel pomeriggio sulla strada statale 93, nel tratto compreso tra Barletta e Canosa di Puglia, dove un uomo di 69 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Un’altra persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Barletta.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’utilitaria sulla quale viaggiavano le due persone sarebbe uscita di strada per cause in corso di accertamento, terminando la sua corsa nelle campagne adiacenti alla carreggiata dopo essersi ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Barletta e Trani, ma per il 69enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente. Il ferito è stato invece soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale. Presenti anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso, nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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