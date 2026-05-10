Progetti di mobilità sostenibile a finalità turistiche, pubblicati gli avvisi della Regione Puglia

È stato pubblicato dal Dipartimento Sezione Turismo e Internazionalizzazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nr. 35 del 5 maggio 2026 l’avviso per l’acquisizione di proposte progettuali per la mobilità sostenibile a finalità turistica.

Si tratta di una misura di sostegno da parte della Regione Puglia agli enti locali che potranno candidare interventi di investimento (conto capitale) nel settore della mobilità sostenibile connessa al turismo, con particolare riferimento a:

• Realizzazione, completamento e messa in sicurezza di ciclovie turistiche e piste ciclabili.

• Percorsi ciclopedonali di collegamento tra attrattori turistici, centri urbani e aree naturali.

• Infrastrutture per la mobilità dolce e intermodalità (aree di sosta attrezzate, parcheggi scambiatori green, velostazioni, stazioni di ricarica per e-bike).

I progetti saranno candidati ad un finanziamento nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) – parte capitale per il triennio 2026-2028 e dovranno prevedere un cofinanziamento minimo da parte del proponente pari a € 100.000,00 per ciascuna annualità. Il finanziamento FUNT non può superare il 50% del costo totale di ogni singolo intervento.

Secondo la proposta di Riparto delle risorse del FUNT per il triennio 2026-2028, alla Regione Puglia spettano le seguenti somme: 2026 – € 467.636,00, 2027 – € 43.316,00, 2028 – € 468.520,00. A queste si aggiungono le risorse regionali disponibili a titolo di cofinanziamento a valere sul bilancio autonomo messe a disposizione pari a 1,1 milioni di euro suddivisi per i tre anni: 2026 – € 400.000,00, 2027 – € 300.000,00, 2028 – € 400,000,00

“La mobilità sostenibile è turismo accessibile. Un territorio che si raggiunge e si attraversa senza ostacoli è un territorio che genera valore tutto l’anno – dichiara l’assessora al Turismo della Regione Puglia -. Con questo avviso la Regione Puglia mette a disposizione degli enti locali risorse concrete, più di due milioni di euro complessivi, per il triennio 2026-2028, per ciclovie, percorsi ciclopedonali, infrastrutture per la mobilità dolce. Significa connettere attrattori turistici e aree naturali ancora fuori dai flussi principali. Significa lavorare sulla destagionalizzazione in modo strutturale: con le infrastrutture prima che con le campagne. Aspettiamo proposte realizzabili e coerenti con i tempi così da utilizzare tutti i fondi e dare un sostegno concreto ai territori che vogliono investire in questi settori”.

Le candidature potranno essere presentate a partire da domani, mercoledì 6 maggio fino al prossimo il 29 maggio 2026, utilizzando la modulistica allegata all’Avviso (Allegati A e B), devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: servizioturismo@pec.rupar.puglia.it.

Gli interventi devono concludersi tassativamente entro il 31 dicembre 2028. Per garantire il rispetto delle tempistiche ministeriali, non sono ammissibili interventi complessi che richiedano espropri, procedure di screening o Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).