Cani, gatti uccellini, piccoli roditori e pesci non trasmettono il virus del coronavirus e non possono essere portatori sani. Lo hanno ribadito l’Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzi, il ministero della Salute e l’Istituto superiore della Sanità. Nel vademecum per fronteggiare l’emergenza tra i punti indicati ci sono proprio istruzioni su di loro dove viene specificato: “Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus”. Un punto che il Ministero ha tenuto a chiarire proprio per evitare abbandoni.

