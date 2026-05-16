Auto, un lusso da 4.500 euro l’anno: ecco quanto costa mantenerla

Tenendo conto delle sole voci di spesa principali che gravano sul veicolo, dal bollo all’assicurazione, dal carburante fino a manutenzione e usura, per mantenere la propria automobile le famiglie italiane spendono fino a 4.486 euro; il dato arriva dall’analisi realizzata da Facile.it, in collaborazione con Pratiche Auto Online, che ha preso in considerazione tre profili differenti di automobilisti e tre città campione (Milano, Roma, Napoli).

La spesa varia notevolmente a seconda della città analizzata. Napoli è risultata essere quella dove mantenere l’auto costa di più; nel capoluogo campano si spendono mediamente tra i 3.098 euro e i 4.486 euro, a seconda del profilo di automobilista. A Roma, a parità di condizioni, la spesa varia tra i 2.532 euro e i 3.694 euro, mentre Milano è risultata essere la città più economica con un valore annuo compreso tra i 2.329 euro e i 3.404 euro.

Lo studio è stato realizzato su 3 profili caratterizzati da classi di merito, età, chilometri percorsi e modelli d’auto diversi. Le voci di costo analizzate sono RC auto, bollo, carburante, costi di usura e manutenzione secondo tabelle ACI e il prezzo della revisione obbligatoria del mezzo*.

Famiglia con figli (profilo 1)

Per il primo profilo è stata presa in considerazione un’auto familiare alimentata a diesel e utilizzata sia dai genitori sia da figli con età inferiore a 25 anni. Per mantenere l’auto, in media, la famiglia spenderà 3.556 euro l’anno.

Le voci più importanti sono risultate essere il diesel, circa 1.262 euro per 15.000 km annui, e i costi di manutenzione ordinaria/straordinaria che, insieme all’usura degli pneumatici, incidono per 1.347 euro l’anno.

Sebbene l’auto sia intestata ad uno dei due genitori (classe di merito 1), la presenza di guidatori con età inferiore ai 25 anni non permette di usufruire della formula “guida esperta”, che normalmente consente di abbattere il prezzo della copertura RC in modo significativo; ragione per cui il premio medio è pari a 546 euro. Questa è la voce che più varia a livello territoriale; a parità di profilo, ad esempio, la famiglia residente a Milano spende in RC auto 432 euro; a Roma l’importo sale a 693 euro mentre a Napoli arriva a 1.408 euro, più del doppio rispetto alla media nazionale.

Il bollo pesa, in media, 277 euro, ma anche in questo caso non mancano le differenze territoriali; si va dai 240 euro di Milano ai 345 euro di Napoli.

A completare la spesa c’è il costo di revisione, circa 88 euro ogni due anni e il cambio stagionale degli pneumatici, per una spesa prossima agli 80 euro l’anno.

Considerando le differenze territoriali, la spesa totale varia dai 3.404 euro della famiglia milanese, ai 3.694 euro di quella romana e arriva a 4.486 euro per quella residente a Napoli.

Coppia senza figli (profilo 2)

Questo profilo è composto da una coppia over 40 senza figli, alla guida di un’auto di medie dimensioni alimentata a benzina. Per mantenere l’auto, in media, la coppia spende 2.441 euro l’anno.

La voce più pesante è rappresentata dalla benzina, che considerando 10.000 km di percorrenza, arriva a 1.005 euro. Per i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e l’usura delle gomme, invece, la spesa annua è pari a 662 euro.

Decisamente più leggero, rispetto agli altri profili, il peso della RC auto: l’assenza di figli patentati nel nucleo familiare permette alla coppia (proprietario in classe di merito 1) di poter optare per la formula “guida esperta” che fa scendere il premio medio a 373 euro, vale a dire il 32% in meno rispetto alla famiglia con figli. Ancora una volta sono notevoli le differenze territoriali: a Milano il premio medio è pari a 298 euro, a Roma sale a 472 euro, mentre a Napoli arriva addirittura a 962 euro.

Il bollo, il costo della revisione e del cambio stagionale degli pneumatici non variano rispetto alla famiglia con figli; queste voci, in media, pesano insieme poco più di 400 euro l’anno.

Considerando le differenze territoriali, una coppia per mantenere l’auto spende in media 2.329 euro a Milano, 2.532 euro a Roma e 3.098 euro a Napoli.

Neopatentato (profilo 3)

Per questo profilo è stato considerato un giovane under 21 neopatentato (classe di merito 14) alla guida di un’utilitaria alimentata a benzina (mild hybrid); il costo complessivo annuale per mantenere l’auto è pari a 3.226 euro.

In questo caso la voce che più incide è quella dell’RC Auto; secondo l’analisi di Facile.it, considerando la classe di merito 14 e la giovane età dell’automobilista, il premio medio è pari a 2.060 euro. Importanti le differenze territoriali: a Milano il valore medio scende a 1.545 euro, a Roma è pari a 2.155 euro mentre a Napoli arriva addirittura a 2.959 euro. Per risparmiare sul premio RC auto, se presenti le condizioni, il giovane assicurato potrebbe usufruire dell’RC familiare ereditando la migliore classe di merito all’interno del nucleo; ipotizzando una prima classe di merito, il premio medio passerebbe da 2.060 a 1.348 euro, ed anche nelle città campione il valore scenderebbe, a seconda dell’area, fino al 34%.

Più leggero il peso del carburante; considerando 7.000 km percorsi in un anno, la spesa per la benzina è pari a 483 euro. Per i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e l’usura delle gomme, invece, bisogna mettere a budget 413 euro l’anno.

Il bollo incide, in media, per 146 euro, con lievi differenze territoriali: si va dai 136 euro di Milano ai 160 euro di Napoli. A Roma costa, in media, 145 euro. Completano il quadro i costi per la revisione e il cambio stagionale degli pneumatici (in totale 124 euro l’anno).

Considerando le differenze territoriali, un neopatentato (classe di merito 14) per mantenere l’auto spende in media 2.700 euro a Milano, 3.319 euro a Roma e 4.139 euro a Napoli.

«L’assicurazione è una delle spese che incide maggiormente sul mantenimento dell’auto e, in alcuni casi, può arrivare a rappresentare il 70% del costo totale. Fortunatamente, però, è una delle voci su cui è più semplice risparmiare», spiegano gli esperti di Facile.it_. «Il consiglio, quando si è alle prese con la sottoscrizione dell’RC auto, è di confrontare l’offerta di più compagnie per identificare la copertura assicurativa più adatta alle proprie esigenze.»._

* Nota metodologica: I premi RC auto sono stati calcolati su un campione di oltre 18.000 preventivi realizzati da Facile.it nelle tre città campione (Milano, Roma, Napoli) nell’ultimo anno per i seguenti profili: Profilo 1): Golf 7ª serie, età proprietario 48-62 anni, classe di merito 1, età conducente più giovane del nucleo familiare > 25 anni. Profilo 2) Golf 7ª serie, età patentato più giovane in famiglia 26 anni. Profilo 3) Panda 3°serie, età proprietario 18-21 anni, neopatentato, CU 14. Il valore del bollo è stato calcolato su un campione di oltre 1.000 pratiche di bollo gestite da Pratiche Auto online per i modelli d’auto Golf 7ª serie e Panda 3 ª serie nelle tre città analizzate. Per il carburante sono stati considerati questi valori medi in modalità self aggiornati ad aprile 2026: Benzina: 1,76 euro/litro, Diesel: 2,10 euro litro.