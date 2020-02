La polizia municipale rende noto che pochi minuti fa, intorno alle 15.15 si è verificato un incidente stradale in una delle strade d’accesso al centro città. In via Bitritto nei pressi della chiesa di Santa Fara, forse a causa dell’alta velocità, una automobile si è ribaltata e il veicolo è rimasto bloccato al lato della carreggiata. sul posto sono intervenuto polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco. “Prestare attenzione e moderare la velocità”, l’invito degli agenti.

