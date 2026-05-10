Michele Zarrillo arriva in Puglia: concerto dal vivo in tre date

La forza fragile di una farfalla, il peso dolente di un elefante che non osa mostrarsi: a trent’anni dall’uscita di «L’elefante e la farfalla», Michele Zarrillo, tra i cantautori italiani più amati – da più di 50 anni in attività – torna a dare voce a una delle metafore più intense della canzone italiana d’autore, racconto di amore impossibile, inadeguatezza, desiderio e pudore. Un brano struggente, presentato al Festival di Sanremo nel 1996 e diventato nel tempo uno dei momenti più amati della sua carriera, oggi al centro del nuovo tour «1996 – 2026 L’elefante e la farfalla».

Il progetto live farà tappa anche in Puglia con tre date organizzate da Aurora Eventi: venerdì 22 maggio, alle 21, al Teatro Nuovo di Martina Franca; sabato 23 maggio, alle 21, al Teatro Politeama Greco di Lecce; domenica 24 maggio, alle 21, al Palatour di Bitritto.

Biglietti in vendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito TicketOne. Infotel: 328.351.94.02.

Il tour celebra i trent’anni non solo del brano, ma anche dell’omonimo album del 1996, il quinto della discografia di Zarrillo: un lavoro che consolidò il profilo dell’artista romano come autore e interprete capace di unire melodia, intensità poetica e una scrittura sentimentale mai banale. «L’elefante e la farfalla», scritta insieme a Vincenzo Incenzo, racconta la sofferenza di chi si sente inadatto allo sguardo degli altri, in una società dove l’apparire sembra spesso prevalere sull’essere.

Il concerto sarà anche un viaggio nell’intera carriera di Zarrillo, con un repertorio che attraverserà altri successi e classici come «Una rosa blu» (1982/1997), «La notte dei pensieri» (1987), con cui vinse Sanremo tra le Nuove Proposte, «Cinque giorni» (1994), «Il canto del mare» (1994), «L’acrobata» (2001), «Ti penso ogni momento» (2003), «L’alfabeto degli amanti» (2006), «Ragazza d’argento» (2008) e «Mani nelle mani» (2017).

Sul palco, Zarrillo sarà voce, pianoforte, chitarra acustica ed elettrica, affiancato da una band di musicisti di alto livello.

Nato a Roma nel 1957, Michele Zarrillo esordisce negli anni Settanta come chitarrista, fondando i Semiramis e attraversando la scena rock progressiva italiana, prima di affermarsi come cantautore e autore per interpreti come Renato Zero e Ornella Vanoni. Vincitore del Festival di Castrocaro nel 1979 e del Festival di Sanremo 1987 nella categoria Nuove Proposte con «La notte dei pensieri», ha partecipato tredici volte alla kermesse sanremese e ha venduto oltre quattro milioni di dischi. Nel corso dell’ultima edizione del Festival 2026 è tornato all’Ariston nella serata delle cover insieme a Sal Da Vinci, proponendo una versione speciale di «Cinque giorni».