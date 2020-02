Torna a Bari la festa del cioccolato. Dal 12 al 15 marzo, in piazza della Libertà (dalle 10 fino a tarda sera) si volgerà il market all’aperto dedicato esclusivamente ai dolci di cacao, promosso dall’associazione culturale Choco amore.

Lavoratori, degustazioni e tanta ciccolata artigianale secondo le ricette e gli ingredienti di tante regioni italiane spaziando dalla Sicilia al Veneto, passando per Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Toscana, Emilia, Lombardia e Piemonte. Da non perdere i laboratori didattici per bambini e per adulti sulla lavorazione del prodotto. Tra gli stand, sculture realizzate con il cioccolato: scarpe da donna, caffettiere, utensili, macchine fotografiche. Per maggiori info: festedelcioccolato.it.

