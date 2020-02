Rimborso bollette pazze, salta l’emendamento Morani al decreto Milleproroghe con cui sarebbe stato molto più semplice per i consumatori reclamare contro i maxi conguagli di luce e gas da centinaia di euro. Come riporta Money.it, l’emendamento pensato per contrastare le bollette da centinaia di euro di luce e gas proponeva due novità: la prima era sostituire la parola “illegittime” con “anomale” nella definizione degli addebiti non giustificati all’interno della Legge di Bilancio 2020.

Con questa semplice sostituzione, infatti, sarebbe diventato molto più facile per il consumatore dimostrare un’anomalia rispetto a una situazione di illegittimità. La seconda proposta dell’emendamento “fantasma” prevedeva che il reclamo potesse essere presentato anche dalle associazioni di consumatori, a tutela di quei cittadini anziani o con scarse competenze. L’emendamento, spiega la deputata a Repubblica, “è stato ritirato per alcuni vizi di procedura ma in un prossimo provvedimento cercheremo di reinserirlo”.

(foto Tiscali notizie)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.