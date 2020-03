Sono 2.263 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 428 persone rispetto a ieri e 79 i morti, 27 in più. I contagiati sono per l’ 88 per cento in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, 229 in terapia intensiva (il 10 per cento dei contagi). I nuovi dati sono stati forniti dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. A questi vanno aggiunti i 160 guariti (11 in più rispetto a ieri).

I morti sono di età compresa tra i 55 e i 101 anni. “Alcuni – spiega Borrelli – con patologie pregresse, per altri non abbiamo avuto modo di approfondire se avessero patologie pregresse”. Sono state distribuite 400mila mascherine negli ospedali. In totale sono stati effettuati 25856 tamponi.

Foto Ansa

