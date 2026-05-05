Bari, san Nicola e festa della mamma: gli eventi in piazza Umberto e Cesare Battisti

Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di animazione sociale e culturale “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città con l’organizzazione, da novembre 2025 a giugno 2026, di 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori educativi e creativi, 30 visite guidate e percorsi scolastici e 8 eventi di comunità, tutti gratuiti.

Da giovedì 7 a domenica 10 maggio il calendario propone attività dedicate a San Nicola e alla Festa della Mamma, oltre a laboratori di fotografia.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione.

Giovedì 7 maggio

Piazza Cesare Battisti

· Bari e San Nicola – ore 10–12

Mosaico di culture e crocevia di popoli, la città va orgogliosa delle proprie radici. Questo tour omaggia il legame profondo tra i baresi e il Santo Nicola, toccando i luoghi simbolo della devozione, l’iconografia e le storie di una figura che unisce mondi diversi.

Attività su prenotazione – massimo 20 partecipanti.

Partner: Guide and Founder – Free Walking Tour Bari

Domenica 10 maggio

Piazza Cesare Battisti

· Festa della mamma: legami, creatività e comunità – ore 10.30-13

Un evento dedicato alla Festa della Mamma che trasforma la piazza in uno spazio di incontro, relazione e partecipazione attiva. L’iniziativa promuove il valore dei legami familiari e affettivi attraverso attività inclusive pensate per coinvolgere mamme, bambini e cittadini di tutte le età.

Il programma prevede momenti di movimento e condivisione, come la danza in piazza mamma-figlio/a, occasione di espressione emotiva e connessione, e un laboratorio creativo con materiali di riciclo, in cui realizzare piccoli oggetti artigianali stimolando creatività, collaborazione e attenzione alla sostenibilità.

Partner: APS NonSeiSolaBari

Piazza Cesare Battisti

· Occhi sulla piazza – ore 11-13

Un laboratorio camminato itinerante attraverso la piazza alla ricerca di immagini da immortalare, di scatti di bellezza, per scoprire la città attraverso lo sguardo e l’obiettivo dei partecipanti. Le foto più originali saranno selezionate per una mostra che avrà luogo nei mesi successivi in una delle due piazze.

Partner: Associazione fotografi di strada

“Piazza Idea” è il programma dell’amministrazione comunale finalizzato all’animazione e inclusione sociale delle due piazze centrali della città, per contrastare fenomeni di degrado e marginalità sociale e restituire vivibilità e sicurezza attraverso la presenza positiva di cittadini, famiglie, bambini e studenti, promuovendo al contempo percorsi educativi, culturali e creativi capaci di rafforzare il senso di comunità e di valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di incontro intergenerazionale.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma e sulle modalità di partecipazione, è disponibile il sito dedicato www.piazzaideabari.it, che si aggiunge ai canali social ufficiali del Comune di Bari.