Bari, università e benessere mentale: siglato l’accordo tra Uniba e ordine degli psicologi

Rafforzare la promozione della salute psicologica, sostenere i percorsi di formazione e di consulenza psicologica per la popolazione studentesca e per il personale a vario titolo impegnato nell’Università. Nasce con questi obiettivi l’accordo quadro sottoscritto questa mattina tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia.

A firmare l’intesa, il Rettore dell’Ateneo, il professor Roberto Bellotti, e il presidente dell’Ordine regionale delle psicologhe e degli psicologi, il dottor Giuseppe Vinci, suggellando un passaggio significativo verso una collaborazione strutturata tra istituzione accademica e professione psicologica.

L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui l’attenzione al benessere mentale nelle comunità universitarie è sempre più centrale. L’accordo punta infatti a costruire un modello integrato di intervento, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze degli studenti e del personale universitario, rafforzando e ampliando quanto già avviato negli ultimi anni dall’Università di Bari, e con risultati di cui essere fieri, sul fronte dei servizi di counseling psicologico.

Il Rettore, Roberto Bellotti, ha voluto sottolineare come questo accordo rappresenti un passo significativo nell’impegno dell’Università verso il benessere complessivo della comunità universitaria. “Promuovere la salute psicologica delle studentesse e degli studenti, così come del personale della nostra Università, significa creare le condizioni per una formazione di qualità, inclusiva e capace di sostenere le persone non solo nel loro percorso di studio, ma anche nella crescita personale e professionale” ha spiegato il Rettore. “La collaborazione con l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia ci consente di sviluppare un modello integrato di intervento, fondato su competenze qualificate, attività formative e servizi sempre più accessibili”.

Nel dettaglio, l’intesa prevede la promozione congiunta di attività formative e seminariali sui temi della psicologia, dell’orientamento e della deontologia professionale, oltre a progetti di ricerca condivisi e iniziative dedicate alla promozione del benessere psicologico all’interno della comunità universitaria. Spazio anche a percorsi di orientamento alla professione psicologica rivolti a studenti e laureati, insieme a campagne di sensibilizzazione sui temi della salute mentale.

Particolare rilevanza assume, inoltre, la possibilità di facilitare l’accesso a prestazioni psicologiche qualificate a condizioni agevolate, con l’obiettivo di rispondere in maniera più efficace alla crescente domanda di supporto, anche da parte del personale universitario.

“La firma di questo accordo rappresenta un momento importante per rafforzare il dialogo tra Università e professione psicologica” ha detto Giuseppe Vinci, sottolineando come “investire sul benessere psicologico significhi investire sulla qualità della formazione, sulla riduzione delle disuguaglianze e sul futuro stesso delle nostre comunità”.

Un impegno che guarda anche al ruolo più ampio delle istituzioni accademiche. “Le Università – ha aggiunto Vinci – sono oggi chiamate a svolgere un ruolo sempre più centrale non solo nella trasmissione del sapere, ma anche nella costruzione di contesti formativi capaci di sostenere nella loro crescita personale e professionale, sino in fondo, le persone che li abitano, come richiesto anche dagli stessi studenti”.

Con la sottoscrizione dell’accordo, l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia e l’Università di Bari consolidano così una sinergia orientata a promuovere politiche integrate di salute psicologica, valorizzando il contributo della professione nei contesti educativi, sociali e comunitari.