Bari, in biblioteca concerto per pianoforte a quattro mani con EurOrchestra

Prosegue il cartellone dei “Concerti in Biblioteca” del Piano Festival San Nicola con un nuovo appuntamento dedicato al repertorio per pianoforte a quattro mani. Mercoledì 6 maggio, alle ore 17, nell’auditorium della Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti, andrà in scena il concerto “Mamma oca”, a ingresso libero.

Protagoniste della serata le pianiste Annamaria Fortunato e Rebecca Rita Ventrella, formatesi al Conservatorio “Piccinni” di Bari e già attive nel panorama concertistico nazionale e internazionale. Ad accompagnare l’esecuzione, la voce recitante di Lidia Cuccovillo con testi tratti dalle fiabe di Charles Perrault, curate da Angela Montemurro. Il programma si apre con la celebre suite “Ma mère l’oye” di Maurice Ravel, ispirata al mondo fiabesco e originariamente scritta per pianoforte a quattro mani. A seguire, l’“Andante e Allegro brillante” op. 92 di Felix Mendelssohn, tra le pagine più rappresentative del repertorio cameristico romantico.

Chiude il concerto la raccolta dei “Six Morceaux” op. 11 di Sergej Rachmaninov, caratterizzata da un’alternanza di lirismo e virtuosismo, con atmosfere che spaziano dalla delicatezza alla tensione espressiva. L’iniziativa, organizzata da EurOrchestra con la direzione artistica dei maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro, si inserisce nel programma culturale che unisce musica dal vivo, memoria e valorizzazione degli spazi pubblici cittadini.