“Un nostro dipendente ha contratto il coronavirus. Chi ha frequentato il bar è pregato di mettersi in quarantena e avvisare il numero verde”. A scrivere il post è un bar del rione San Paolo. Ad ammalarsi è stato un dipendente dopo un viaggio al Nord. In allarme tutto il quartiere: la notizia ha preoccupato le famiglie che hanno frequentato regolarmente l’attività commerciale. L’uomo al momento è in isolamento a casa. Accertamenti in corso dalla Asl.

