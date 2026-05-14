Campionati europei U17 di Lotta, il barese De Grecis conquista il bronzo

Bari oggi festeggia la straordinaria medaglia conquistata da Nicolas De Grecis, atleta dell’VG Sport, ai Campionati Europei U17 di Lotta, andati in scena a Samokov, nella specialità della lotta greco-romana, categoria 71 kg.

“De Grecis – commenta il consigliere con delega allo Sport, Lorenzo Leonetti – indossando per l’occasione la maglia della Nazionale italiana, ha scritto una pagina di assoluto prestigio per la lotta barese, conquistando una storica medaglia di bronzo. Un risultato che assume un valore ancora più significativo se si considera che è stato il primo atleta italiano a salire sul podio in questa edizione dei Campionati Europei U17 e che, da ben 22 anni, un atleta barese non conquistava una medaglia in una competizione continentale di tale prestigio. Dietro questo importante traguardo c’è un percorso fatto di sacrificio quotidiano, disciplina, dedizione assoluta e costante crescita tecnica. Determinante, in questo cammino, il lavoro tecnico e umano del maestro Girone, guida di riferimento dell’atleta e figura centrale nella sua formazione sportiva. Un ringraziamento speciale va inoltre alla FIJLKAM Puglia, da sempre al fianco dei nostri giovani atleti, accompagnandoli nel loro percorso di crescita sportiva e personale. A Nicolas De Grecis, autentico orgoglio barese, vanno i complimenti e l’abbraccio dell’intera città di Bari”.